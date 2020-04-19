Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах

19.04.2020, 4:08, Новости дня

Правительство Татарстана обязало жителей республики с понедельника носить маски в общественном транспорте и магазинах, соответствующие изменения в действующее постановление о мерах по предотвращению распространения коронавируса внес премьер-министр республики Алексей Песошин.

«(Запрещается) с 20.04.2020 до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки выход и нахождение граждан в объектах розничной торговли, предоставления услуг, в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы)», – говорится в документе на сайте правительства республики.

Напомним, 13 марта в Татарстане ввели особый режим из-за угрозы коронавируса. С 30 марта для всех жителей республики по решению правительства Татарстана введен режим самоизоляции. С 1 апреля в республике утвердили регламент получения спецпропусков.

Напомним, за минувшие сутки в РФ подтвердили 4 тыс. 785 новых случаев коронавируса, всего в стране 36 тыс. 793 вирус-положительных. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.