Telegraph – Олбрайт раскритиковала ошибки Трампа в борьбе с пандемией

19.04.2020, 4:06, Новости дня

Реакция администрации США на пандемию коронавируса была запоздалой, считает бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. В своём интервью для The Daily Telegraph она отмечает, что тот факт, что Дональд Трамп изначально не воспринял коронавирус всерьёз, был большой ошибкой.



Reuters

Борьба с распространением коронавируса является войной, сказала бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт в своём интервью для The Daily Telegraph. Она также отметила, что никогда не ожидала, что в мире произойдёт что-нибудь подобное.

Кроме того, Олбрайт прокомментировала действия администрации Дональда Трампа, связанные с борьбой с пандемией. «Во-первых, изначальная реакция Трампа, когда он не воспринял коронавирус всерьёз, была большой ошибкой», — приводит издание слова политика. По мнению Олбрайт, реакция американских властей на кризис была запоздалой. Кроме того, она отметила, что лидер должен брать всю ответственность на себя и не перекладывать вину на других. Политик заявила, что если бы она сейчас была госсекретарём, то плотно работала бы вместе с министерством обороны и спецслужбами, а также с министерствами торговли и финансов.

Что касается реакции британского правительства, то, по словам Олбрайт, она тоже была медленной, причём причина заключалась не только в недостатке информации, но и в «отрицании» того, что нечто подобное может произойти.

Кроме того, Олбрайт высказала своё мнение по поводу других вопросов: в частности, она прокомментировала тот факт, что в США до сих пор не было ни одной женщины-президента. По мнению политика, частично это можно объяснить сексизмом. «Я считаю, что женщина-президент в какой-то момент появится. Американцы всегда гордятся быть первыми, а во всём мире есть множество женщин-президентов, которые выполняют отличную работу», — приводит издание слова Олбрайт. Что же касается нынешней президентской кампании, то Олбрайт выступает в поддержку Джо Байдена.