 

В Украине за три месяца на производстве погибли 79 человек – Фонд соцстраха

19.04.2020, 4:01, Новости дня

С января по март в Украине на производствах зафиксирована смерть 79 человек. Об этом 18 апреля проинформировал Фонд социального страхования Украины (ФССУ).

“Зарегистрировано 907 пострадавших от несчастных случаев, связанных с производством. Из них 79 человек погибли. По сравнению с тем же периодом прошлого года общее количество страховых несчастных случаев уменьшилось на 25,2% (с 1212 до 907), количество смертельно травмированных – на 12,2% (с 90 до 79)”, – сказано в сообщении.

В ФССУ отметили, что преобладают организационные причины несчастных случаев: невыполнение требований инструкций по охране труда, невыполнение должностных обязанностей, нарушение безопасности при эксплуатации транспорта, а также нарушение технологического процесса.

“По итогам первого квартала 2020 года наибольшее количество страховых несчастных случаев произошло на предприятиях угольной промышленности”, – подчеркнули в фонде.

В ведомстве отметили, что все страховые случаи финансируются.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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