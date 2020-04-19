 

Коронавирус в Украине. Шмыгаль призвал врачей сообщать обо всех случаях задержки зарплаты

19.04.2020, 4:01, Новости дня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал медиков сообщать на областную или правительственную горячую линию обо всех случаях несвоевременной или неполной выплаты зарплаты. Об этом он написал в Facebook вечером 18 апреля.

По словам Шмыгаля, президент Владимир Зеленский поручил главам облгосадминистраций “взять на личный контроль вопрос своевременной и полной выплаты зарплат медработникам”.

“Особенно это касается врачей экстренной помощи и персонала 240 больниц, которые определены местными властями для приема пациентов с COVID-19. Но зарплаты другим медработникам тоже должны выплачиваться вовремя”, – отметил он.

Премьер добавил, что в условиях эпидемии задача власти – “максимально поддержать медиков в этой нелегкой и опасной борьбе”.

Шмыгаль призвал медиков сообщать обо всех случаях задержки или неполной выплаты заработной платы на горячие линии облгосадминистраций (с номерами телефонов можно ознакомиться здесь) или на правительственную горячую линию по номеру 1545.

Сьогодні після щоденної наради з Президентом доручив головам облдержадміністрацій взяти під особистий контроль питання…

Posted by Денис Шмигаль on Laupäev, 18. aprill 2020

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине по состоянию на 9.30 18 апреля зарегистрировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19 – за сутки было выявлено 444 новых случая. 133 человека умерли от COVID-19, 275 пациентов выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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