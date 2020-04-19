 

Бразильские легионеры “Краснодара” устроили бурную вечеринку

19.04.2020, 3:55, Новости дня

Нападающий "Краснодара" Вандерсон и полузащитник Кайо устроили бурную вечеринку во время карантина в ночь на 18 апреля. Об их поступке стало известно благодаря видеоролику, появившемуся в сети.

Бразильские легионеры употребляли алкогольные напитки, нюхали веселящий газ из шариков и курили кальян. Видеозапись вечеринки попала на социальную страницу одного из футболистов, но потом была удалена.

Пресс-служба "Краснодара" заявила, что у клуба нет информации о случившемся, сообщает "Спорт-Экспресс". Футболисты находятся дома на самоизоляции.



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