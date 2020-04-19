 

Вулкан Ключевской изрыгнул лавовый поток

19.04.2020, 3:55, Новости дня

На восточном склоне самого высокого вулкана Евразии – камчатского вулкана Ключевской – в ночь на воскресенье появился лавовый поток. Как сообщалось, извержение Ключевского началось 1 ноября и минувшего прошлого года и продолжается до сих пор.

Сообщений от местных жителей об угрозе жизни и здоровью в связи с извержением в единую дежурно-диспетчерскую службу Усть-Камчатского района не поступало, передает ТАСС.

Вулкан Ключевской расположен в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского, его высота — 4 750 метров. Примерно в 47 километрах от вулкана расположены поселки Ключи и Козыревск.



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