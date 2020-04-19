В России полыхают почти 25 тысяч гектаров лесов

19.04.2020, 3:55, Новости дня

По данным федеральной Авиалесоохраны, в регионах РФ возгорания в лесах распространились на площади, превышающей 24,7 тысячи гектара. Наиболее серьезно пожарами охвачено Забайкалье, где зарегистрировано 14 лесных пожаров на площади более 20 тысяч гектаров.

Также возгорания зарегистрированы в Хабаровском крае, Республике Бурятия, Еврейской автономной области, Приамурье и Карачаево-Черкесской Республике, Республике Алтай, Тюменской и Омской областях, передает ТАСС.

В тушении огня задействованы задействовано 2 655 человек, привлечено 533 единицы техники. Мониторинг и тушение пожаров ведут более 20 воздушных судов.

В настоящее время в 63 субъектах Российской Федерации открыт пожароопасный сезон, в 45 из них введен особый противопожарный режим ввели в 45 из них. На всей территории Забайкальского края, в одном районе Краснодарского края и в одном районе Амурской области из-за ситуации с лесными пожарами действует режим чрезвычайной ситуации.