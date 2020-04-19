 

В США назвали российские РД-180 «технологическим чудом»

19.04.2020, 3:48, Новости дня

Президент и генеральный директор американской компании United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно назвал российский ракетный двигатель РД-180 технологическим чудом.

«РД-180 – это технологическое чудо, идеально подходящее для миссии Atlas», – написал Бруно в своем Twitter.

Напомним, в четверг президент ULA выступил с утверждением, что в конце Холодной войны правительство США якобы попросило его компанию покупать у РФ двигатели РД-180, «чтобы российские ученые-ракетчики не попали в Северную Корею и Иран».

Глава Роскосмоса назвал заявление Бруно странным. «Оказывается, американская компания покупает наши двигатели РД-180 не потому, что они самые эффективные и надежные в своем классе (около 90 безаварийных пусков на ракете Atlas), а для того, «чтобы они не достались иранцам и северокорейцам», – отметил Рогозин.

После этого генеральный директор United Launch Alliance опубликовал новый пост, назвав российский ракетный двигатель РД-180 технологическим чудом.

В ответ глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил Бруно за высокую оценку российского ракетного двигателя РД-180 и выразил готовность к продолжению сотрудничества с американской компанией по поставкам двигателя.

«Спасибо, Мистер Бруно! Этот двигатель действительно эффективен и надежен. Мы довольны нашим сотрудничеством и готовы его продолжать», – ответил Рогозин в своем Twitter.

Напомним, в январе Роскосмос раскрыл число заказанных американцами на 2020 год российских ракетных двигателей РД-180. Ранее в США заявили, что намерены покупать у РФ РД-180 по меньшей мере до 2023-2024 годов.



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