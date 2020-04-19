 

Мнение: Гопота в погонах

19.04.2020, 3:45, Разное

Прислали видео и пытаются убедить, что на записи «полиция побеждает коронавирус».  Ответил, что не верю, что это полицейский накаутировал нарушителя самоизоляции. Скорей всего, это какой-то гопник украл полицейскую форму, вырядился в полицейского и пошел на промысел.

Если допустить, что гопник в форме на записи – это настоящий полицейский, можно договорится, что Николай Носов в «Незнайке на Луне» пророчески написал про современную России.

Напомню, что написала Носов в романе-сказке, опубликованном еще в 1965 году:

– Бандиты! -с раздражением сказал Колосок. – Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских – защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне все равно!

– Тут у вас как-то чудно! – сказал Винтик. – Зачем же вы слушаетесь полицейских и еще этих… как вы их называете, богачей?

– Попробуй тут не послушайся, когда в их руках все: и земля, и фабрики, и деньги, и вдобавок оружие! – Колосок пригорюнился. – Теперь вот явлюсь домой, – сказал он, – а полицейские схватят меня и посадят в кутузку….

Картинка отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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