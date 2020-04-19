Биолог Анча Баранова объяснила необходимость “растягивания” эпидемии по времени

19.04.2020, 3:27, Разное

По словам Барановой, различные страны пытаются предотвратить развитие “итальянского сценария” путём “растягивания” эпидемии.

“Эта задержка необходима по двум причинам. Во-первых, потому что есть неплохой шанс, что тяжесть вызываемых вирусом заболеваний со временем будет снижаться из-за эволюции вируса с сторону большего приспособления к жизни в организме нового хозяина. А во-вторых, потому что системы здравоохранения во всех странах не рассчитаны на такое количество пациентов. Когда к запланированным больным с гриппом и ОРВИ добавляются незапланированные больные с коронавирусом, их общее количество становится слишком большим. Такие инфекционные больные занимают койки, особенно в реанимации, и на эти койки не попадают люди, которым также требовалась срочная помощь”, – рассказала специалист.

По её словам, в США составлен вирусный календарь, где за точку отсчёта взята Италия. Согласно календарю, в США сейчас 7 марта, а в РФ — 1 марта. Баранова убеждена: “Россия находится в отличном положении по сравнению с остальным миром”.

Одновременно биолог выразила уверенность в том, что карантин в Соединённых штатах продлится до лета. При этом поставка продуктов в магазины стабилизируется в ближайшее время.

По данным на 20 марта коронавирусом в мире заразились 247708 человек, погибли 10184, выздоровели 86075.