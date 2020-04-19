 

Биолог Анча Баранова объяснила необходимость “растягивания” эпидемии по времени

19.04.2020, 3:27, Разное

По словам Барановой, различные страны пытаются предотвратить развитие “итальянского сценария” путём “растягивания” эпидемии.

“Эта задержка необходима по двум причинам. Во-первых, потому что есть неплохой шанс, что тяжесть вызываемых вирусом заболеваний со временем будет снижаться из-за эволюции вируса с сторону большего приспособления к жизни в организме нового хозяина. А во-вторых, потому что системы здравоохранения во всех странах не рассчитаны на такое количество пациентов. Когда к запланированным больным с гриппом и ОРВИ добавляются незапланированные больные с коронавирусом, их общее количество становится слишком большим. Такие инфекционные больные занимают койки, особенно в реанимации, и на эти койки не попадают люди, которым также требовалась срочная помощь”, – рассказала специалист.

По её словам, в США составлен вирусный календарь, где за точку отсчёта взята Италия. Согласно календарю, в США сейчас 7 марта, а в РФ — 1 марта. Баранова убеждена: “Россия находится в отличном положении по сравнению с остальным миром”.

Одновременно биолог выразила уверенность в том, что карантин в Соединённых штатах продлится до лета. При этом поставка продуктов в магазины стабилизируется в ближайшее время.

По данным на 20 марта коронавирусом в мире заразились 247708 человек, погибли 10184, выздоровели 86075.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Meizu выпустила необычный кабель USB-C за 7 долларов

25.04 / Мнение: Письмо: “Поддержал мой моральный дух”

19.02 / Мнение: Повод для гордости

09.03 / В Италии от коронавируса за сутки скончались 133 человека

13.03 / Профессор Стивен Тернер не считает обычные очки 100% защитой глаз от коронавируса

13.02 / В Дублине заметили огромные следы непонятного существа

07.02 / Россиянин сжег соседский автомобиль за просьбу не шуметь

12.03 / Эксперты: Android-смартфоны дешевеют вдвое быстрее, чем iPhone

10.04 / В Китае хотят исключить собак из числа пригодных для пищи животных

08.04 / Мнение: Самые любимые собаки в живописи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска