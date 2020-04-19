 

Мнение: Тандемный боеприпас

19.04.2020, 3:20, Разное

Вот так выглядит настоящий тандемный боеприпас на РПГ модернизированном с помощью изоленты.

Источник: Colonel Cassad



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