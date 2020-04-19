Мнение: Тандемный боеприпас
19.04.2020, 3:20, Разное
Вот так выглядит настоящий тандемный боеприпас на РПГ модернизированном с помощью изоленты.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
19.04.2020, 3:20, Разное
Вот так выглядит настоящий тандемный боеприпас на РПГ модернизированном с помощью изоленты.
Источник: Colonel Cassad
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
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