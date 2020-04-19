Мнение: О целях московского «некарантина»

19.04.2020, 3:10, Разное



Фото © ТАСС.

Побуду немного Капитаном Очевидность.

Все понимают, что у социального эксперимента в российской столице, когда вместо законного режима чрезвычайной ситуации вводится ни в одном законе не прописанная самоизоляция, сопровождаемая неиллюзорными ограничениями прав и свобод, несколько. И политических, и медицинских, и личных, и даже… вполне финансовых.

Вот, из новостей. Всего за неделю – первую – на выловленных нарушителей режима самоизоляции в столице было составлено 12 тыс. протоколов на сумму штрафов в 50 млн руб.

Если кому-то кажется, что это – капля в море для более чем 3-триллионного столичного бюджета, то вот одно простое соображение. Доходы от различных штрафов в нём составляют 25-30 млрд руб. в год. Или 480 млн руб. в неделю.

И вот простым росчерком пера эта статья доходов была запросто увеличена минимум на 10%, причём в режиме тестирования системы. Которая дальше будет только расширяться: уже говорят об автоматических штрафов с камер для автомобилистов, посмевших выехать на улицы без пропуска. На очереди подключение системы распознавания лиц по камерам на общественном транспорте (пока этот механизм проходит обкатку на тех, кому выдано предписание Главного санитарного врача о принудительной изоляции по месту жительства на 14-дневный срок). Далее существуют планы встроить в механизм слежки за москвичами новые элементы: данные банков о местах транзакций по платёжным картам, геолокацию от сотовых операторов, анализ постов в социальных сетях и т.п.

Не всё из этого, конечно, появится в обозримом будущем, ибо распилы в ДИТ станут естественной преградой для качественного продукта по китайскому образцу. Но рост поступлений от штрафов за несанкционированные пробежки у дома или прогулки с домашней кошкой в ближайшие дни и недели вполне возможен.

Что там говорит народная мудрость про копейку и рубль?

А московские власти разве глупее, когда дело касается «их» кошелька?