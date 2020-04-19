Обновлённый Lexus NX получит гибридный мотор от RAV4

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19.04.2020, 3:00, Новости дня

Обновленный компактный кроссовер Lexus NX 450h+ в ближайшее время официально презентуют публике.

Вместе с тем автомобиль оснащается гибридной установкой, которая имеет 2,5-литровый двигатель и электрический мотор, которые в общем счете выдают 222 л.с. Также стоит отметить, что модель не имеет подзаряжаемого модуля, которым оснащаются новые флагманские гибриды. Кроме того, производитель задействовал в кроссовере платформу TNGA, успевшую себя зарекомендовать во многих машинах.

Производитель намерен предложить более компактную версию кроссовера, который обладает более привлекательным видом, а также улучшенной маневренностью. Известно, что паркетник сможет набрать скорость 100 км в час за 4 секунды.



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