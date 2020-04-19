Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus появился в продаже

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19.04.2020, 3:00, Новости дня

Известный бренд Lenovo в начале 2020 года рассекретил уникальный ноутбук под названием ThinkBook Plus, оснащенный дисплеем E Ink на передней крышке.

Однако уже сейчас появились данные о возможности приобретения данного портативного компьютера на американском рынке. Вместе с тем аппарат обладает компактным 13,3-дюймовым дисплеем с высоким разрешением. Что касается фронтального дисплея, то его размер достигает 10,8 дюймов. Передний экран крайне удобен для отображения заметок и важных сведений, указанных владельцем ноутбука.

Кроме того, разработчики сохранили возможность использования специального фирменного стилуса. Пока новый ноутбук будет доступен исключительно на американском рынке, где стоимость аппарата составляет 1200 долларов.



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