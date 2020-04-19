Смартфон Oppo A92s доступен для предзаказов

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19.04.2020, 3:00, Новости дня

Китайская компания OPPO объявила о старте предварительных заказов на новый сматфон OPPO A92s.

Одной из главных особенностей гаджета является встроенный модем, поддерживающий работу в сетях пятого поколения. Вместе с тем новинка обладает 6,57-дюймовым дисплеем с высоким разрешением 2400 на 1080 точек. Достоинством экрана значится частота обновления 120 Гц. Основная камера аппарата имеет основной датчик 48 мегапикселей.

Кроме того, новинка появится в продаже в нескольких модификациях с 6-8 гигабайтами оперативной памяти и постоянной памятью 128 гигабайт. Вместе с тем в разных комплектациях стоимость нового смартфона A92s составит от 310 до 350 долларов. Сроки выхода на прилавки пока не раскрываются.



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