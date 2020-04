BFM TV – в малазийской деревне «призрак» пугает тех, кто не соблюдает карантин

19.04.2020, 2:51, Новости дня

Житель деревни Кеманан в Малайзии наряжается в костюм привидения, чтобы заставить суеверных жителей сидеть по домам во время карантина, пишет BFM TV. Такая инициатива продемонстрировала свою эффективность и удостоилась похвалы от полиции, а сам «призрак» прославился в соцсетях.



Reuters

Деревню Кеманан на северо-западе Малайзии вот уже несколько дней терроризирует белый призрак с длинными волосами: страх перед ним заставляет суеверных жителей оставаться дома и соблюдать карантин, пишет BFM TV.

Издание рассказывает, что этим «приведением» является 38-летний Мухаммад Урабиль Алиас, которому пришла идея нарядиться в длинную белую тунику, маску и парик во время ночного патрулирования. Как объяснил сам житель деревни, он «смотрел новости и увидел, что всё больше людей умирают», поэтому решил «напугать жителей», чтобы они сидели в самоизоляции.

Local man’s tactic to keep kids at home during MCO draws police attention. #FMTNews #MCO #Kemaman #Phantom #MuhammadUrabilAlias https://t.co/fWU1uXpSPo

— Free Malaysia Today (@fmtoday) April 17, 2020

Как и другие страны, Малайзия ввела жёсткий карантин, чтобы не допустить распространение коронавируса. Населению приказано не покидать свои квартиры, школы закрыты, а все неосновные предприятия отправили своих работников по домам. В стране зарегистрировано более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом, от которого погибло 80 человек.

Инициатива предприимчивого Алиаса продемонстрировала свою эффективность в стране, где продолжают верить в сверхъестественное, особенно в сельских районах. Один из жителей Кеманан, Мухаммад Абдилла, отмечает, что молодые люди, завидев «призрака» на улице, «удирают как сумасшедшие» в свои дома. «Теперь, прежде чем выйти, они смотрят, есть ли поблизости призрак или нет», — добавляет Абдилла.

Когда Мухаммад Урабиль Алиас опубликовал в соцсетях своё фото в образе привидения, оно быстро завоевало популярность. К нему заглянули полицейские — по его словам, он сначала испугался ареста, но вместо этого они похвалили его идею и сделали совместное фото, пишет BFM TV.