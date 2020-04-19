France 2 – Венеция после карантина сделает ставку на «интеллигентный туризм»

19.04.2020, 2:51, Новости дня

На улицах Венеции пусто — из-за коронавирусного карантина в популярном городе вот уже полтора месяца нет ни одного путешественника, и власти хотят воспользоваться моментом для изменения своей туристической политики. Как передаёт France 2, вместо массового туризма здесь хотят ввести туризм «интеллигентный» — без спешки и постоянных толп, мешающих местному населению.

Вот уже 50 дней в Венеции нет ни одного туриста. Это больше, чем просто отклонение — это, без сомнения, конец света.

Из-за общего карантина сердце города внезапно остановилось.

МАТТЕО СЕККИ, ассоциация Венеции: Мы попали из одной крайности в другую. Ещё несколько месяцев назад мы не могли тут даже встретиться друг с другом. Теперь здесь пусто.

До настоящего времени в Венеции всегда было много народу: до 30 миллионов человек в 2018 году по официальной статистике. Туризм являлся единственной экономической деятельностью, что хорошо демонстрируют эти теплоходы — плавучие дома, которые портили центр города.

МАТТЕО СЕККИ: Я думаю, что история этих больших кораблей в Венеции прекратилась с началом эпидемии. Смысла не будет продолжать их принимать.

Потому что даже когда кризис в здравоохранении пройдёт, у кого появится большое желание путешествовать организованными группами? Поэтому Венеция думает о будущем, а направление мысли меняется. Местные власти хотят перейти от массового туризма к более мягкой экономике, даже ценой введения квот на ежедневное максимальное число посетителей.

СИМОНЕ ВЕНТУРИНИ, заместитель мэра Венеции по экономическому развитию: Это также удобный момент пойти по пути интеллигентного туризма, когда туристы тратят больше времени, чтобы узнать город и вырваться из прежнего бешеного круга.

В среднесрочной перспективе это хороший проект, но пока сотни гостиниц и ресторанов Венеции находятся практически на грани банкротства. Saturnia — это престижный отель, который сейчас закрыт. Его хозяйка получает гораздо больше отмен бронирований на следующие месяцы, чем новых заказов. Гостевая книга так и открыта на странице от 25 февраля, а возвращать доверие придётся долго.

МАРИАННА СЕРАНДРЕИ, владелица гостиничной сети Ca’ Pisani: Сначала мы говорили о перерыве на один или два месяца, потом — три-четыре, а теперь многие говорят о возобновлении работы в начале следующего года. Мы видим, что большинство бронирований относятся к февралю-марту 2021 года.

Венеция как метафора нашего современного мира, который приближал свою гибель, — к такому неутешительному выводу пришла эта француженка, которая живёт здесь уже давно. По её мнению, город предавался торговому безумию, а теперь ему нужно себя переосмыслить.

АРИЭЛЬ БЮТО, писательница: Я думаю, было бы несправедливо запретить туристам приезжать в Венецию, но было бы крайне несправедливо продолжать лишать венецианцев их города. Не может такого быть, когда вы замечательный ремесленник из Мурано, но у вас отбирает клиентов стеклянные украшения из Китая, которые в большинстве случаев возвращаеются в Китай. Это невозможно и противоречит здравому смыслу.

В Средние века вспышки чумы изменили облик Венеции. Вот, например, кладбище на острове, подальше от живых. Каждая эпидемия формировала будущее — COVID-19, по крайней мере, позволила воде из каналов снова стать спокойнее и чище. Как восстановить экономику, не наступив на те же грабли? То, что произойдёт в Венеции, найдёт сильный отклик во всём мире.

Дата выхода в эфир 17 апреля 2020 года.