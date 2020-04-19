 

Трамп оценил отношения РФ и США на фоне ситуации с коронавирусом

19.04.2020, 2:48, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оценил отношения с Россией на фоне ситуации с коронавирусом.

Американскому лидеру был задан вопрос о том, пытаются ли «противники США», такие как КНДР, Россия, Китай и Иран, воспользоваться ситуацией с коронавирусом в ущерб Соединенным Штатам, препятствуя осуществлению политики Вашингтона и создавая военную напряженность, передает ТАСС.

«Я этого не вижу. Нет, я этого не вижу. У нас очень хорошие отношения с Россией, мы работали вместе над нефтяной сделкой», – ответил Трамп.

«Я работал над этим с [президентом РФ Владимиром] Путиным и королем [Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом]. Президент Путин вел себя как настоящий джентльмен, и было очень важно сделать это (заключить сделку)», – отметил глава американской администрации.

При этом он напомнил о санкциях Вашингтона в отношении Москвы. «Никто не вел себя жестче по отношению к Путину, чем я. Посмотрите на санкции, посмотрите, что я сделал с их газопроводом в Европу (проект «Северный поток – 2»), никто даже не знал о нем, я вскрыл это, и теперь все говорят о нем», – сообщил Трамп.

«Но в то же время у меня очень хорошие отношения с Путиным, я смог заключить сделку с Россией и Саудовской Аравией, а также с ОПЕК+», – добавил глава Белого дома. По словам Трампа, это соглашение спасет американскую нефтяную промышленность и рабочие места в Соединенных Штатах.

Накануне телеканал CNN выступил с утверждением, что Кремль якобы пытается использовать ситуацию с коронавирусом и участившиеся на ее фоне контакты президента РФ Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом для нормализации отношений с Вашингтоном.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытке The New York Times переложить на Россию ответственность за развал американской науки и эпидемии.



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