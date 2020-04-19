В Минюсте Украины озвучили намерение перенести СИЗО на окраины городов

19.04.2020, 2:42, Новости дня

В Украине следственные изоляторы могут перенести на окраины городов. Об этом 18 апреля в видеообращении в Facebook сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

“Первым таким проектом станет СИЗО и наши несколько учреждений во Львове. Мы планируем, что этот проект мы начнем где-то в конце мая – начале июня”, – объяснил он.

По словам министра, планы замены старых зданий СИЗО в центре городов на новые здания на окраинах связаны с активной фазой тюремной реформы, частью которой также является восстановление инфраструктуры отрасли и экономия средств.

буду тепер вам набридати не тільки текстами та фото, але і відосиками)) Posted by Denis Malyuska on Laupäev, 18. aprill 2020

По данным Государственной уголовно-исполнительной службы, в Украине 29 следственных изоляторов.

Малюська также анонсировал появление в украинских СИЗО платных камер повышенного комфорта.