Полиция выставила кордон возле храма УПЦ МП в Киеве, куда собираются привезти благодатный огонь

19.04.2020, 2:42, Новости дня

Сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии прибыли к Свято-Воскресенскому храму на улице Лаврской (Киев), куда сегодня должны доставить благодатный огонь из Иерусалима, сообщила пресс-служба киевского управления Нацполиции.

Полицейские и нацгвардейцы, сказано в сообщении, “будут обеспечивать охрану общественной безопасности и контроль за соблюдением карантинных ограничений вблизи храма”.

Полиция напоминает прихожанам, что из-за карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса, “вход в церковь будет ограничен с целью соблюдения правил противодействия распространению болезни”.

“Призываем священнослужителей и верующих соблюдать нормы карантина ради собственной безопасности и безопасности окружающих”, – заявили в Нацполиции.

О каких-либо инцидентах у храма полиция не сообщала. По данным столичного управления, прихожан у церкви собралось немного. С ними проводят разъяснительную работу представители полиции диалога.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине по состоянию на 9.30 18 апреля зарегистрировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19 – за сутки было выявлено 444 новых случая. 133 человека умерли от COVID-19, 275 пациентов выздоровели.

В связи с эпидемией власти Украины призывали представителей всех конфессий воздержаться от похода в храмы. С призывом оставаться дома на Пасху также выступили предстоятели Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви. В то же время представители УПЦ МП сегодня призывали “прийти в Свято-Воскресенский храм (с соблюдением всех санитарных норм), который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую лавру”, чтобы получить благодатный огонь из Иерусалима.