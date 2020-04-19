Карантин в Испании хотят продлить до 9 мая

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19.04.2020, 2:42, Новости дня

Правительство Испании хочет продлить действие режима повышенной готовности в стране для борьбы с распространением коронавируса до 9 мая включительно. Об этом сообщил глава испанского правительства Педро Санчес в своем телеобращении к согражданам в субботу, 18 апреля.

"На сегодняшний день невозможно отменить меры по изоляции", — сообщил премьер, выдержки из речи которого приводит ТАСС.

При этом Санчес пообещал некоторое послабление для детей с 27 апреля, чтобы они могли выходить на улицу.

Решение о продлении режима повышенной готовности до 9 мая теперь должна одобрить нижняя палата испанского парламента.

Между тем МВД Испании подготовило новые штрафы для нарушителей режима самоизоляции.

Введение режима повышенной готовности из-за распространения инфекции Совет министров королевства одобрил 14 марта. Он предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Образовательные учреждения, кафе, бары, спортзалы, парки, а также развлекательные заведения закрыты. Испанцам можно выходить из дома только на работу, за продуктами, а также в аптеку или больницу.

На данный момент в стране зафиксировано около 192 тысяч случаев заболевания, свыше 20 тысяч человек умерли.



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