Смертность от COVID-19 в Ухане была намного ниже, чем сообщалось
19.04.2020, 2:10, Разное
Вероятно, смертность от новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Ухане, который был эпицентром вспышки болезни, была существенно меньше, чем сообщалось. Новые данные ученые опубликовали в журнале Nature Medicine. Раньше считалось, что смертность в этом регионе одна из самых высоких.
Ранее ВОЗ сообщала, что уровень смертности от новой коронавирусной инфекции 2%, со временем она увеличила эту оценку до 3,4%. В Ухане на пике заболеваемости смертность оценивалась в 2-4%, на остальной территории Китая – 0,7%.
Новая оценка основана на данных, которые были доступны 29 февраля, тогда в городе, по официальным данным, было зарегистрировано 48557 случаев COVID-19 и 2169 смертей от этой инфекции.
Ученые использовали доступную информацию о заболеваемости в Ухане, чтобы оценить, с какой вероятностью умирают от COVID-19 люди, у которых развились симптомы болезни. Для расчетов они использовали специальное методы моделирования.
Согласно новым данным, риск смерти в этой группе больных – 1,4%.
Новое исследование подтвердило, что симптоматические формы инфекции развиваются чаще с возрастом. Для инфицированных людей возрасте 30-60 лет вероятность появления симптоматической инфекции увеличивается на 4% с каждым годом.
У людей старше 60 лет риск смерти после появления симптомов был в 5,1 раз выше, чем у людей в возрасте 30-59 лет. В возрасте до 30 лет риск смерти был на 40% ниже.
Авторы подчеркнули, что их данные также указывают, как сложно контролировать распространение нового коронавируса. «Можем ожидать, что не менее половины населения будет инфицировано даже на фоне агрессивных мер борьбы», пишут ученые.
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