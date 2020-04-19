Патриарх Кирилл обратился в Пасху к верующим с «особым пожеланием»

19.04.2020, 1:48, Новости дня

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед пасхальным богослужением обратился к верующим с «особым пожеланием».

Обращение предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) из храма Христа Спасителя в Москве транслировал телеканал «Россия 1», передает ТАСС.

«У меня, конечно, особое сегодня пожелание, исходящее от самого сердца. Чтобы беда, которая нас постигла, как можно быстрее остановилась, чтобы болезнь, которая нас постигла, не унесла новые человеческие жизни, чтобы она не нанесла иного физического ущерба людям, чтобы не были подорваны общественные связи, соединяющие наш народ, и прочие человеческие узы, которые формируют сильное и солидарное общество. Я сердечно всех вас, мои дорогие, приветствую с наступающим светлым Христовым Воскресением. Желаю помощи божией, ограждения от этой тяжелой напасти, которая всех нас посетила», – обратился к пастве патриарх.

Предстоятель пожелал верующим еще более укрепиться в вере, в надежде на господа, укрепить себя в понимании того, что через веру мы соединяемся с богом, в руках которого и жизнь, и смерть. «И будем просить его о том, чтобы здравие душевное и телесное посетило всех нас, и чтобы ограждены мы были от той страшной напасти, которая подступила к нашим домам», – сказал он.

Напомним, из-за принятых против распространения коронавирусной инфекции мер пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя проходит без прихожан.

Ранее президент Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Впервые за долгое время президента не будет на пасхальной службе – в связи с ситуацией с коронавирусом он проведет Пасху дома. Остальных верующих по всей стране также призвали остаться дома.