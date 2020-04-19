Определен сигнальный путь, который поможет в лечении рака

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19.04.2020, 1:42, Новости дня

Исследователи изучили, как миелоидные клетки способствуют прогрессированию рака.

Команда ученых обнаружила, как белковые сигнальные пути, которые связаны с клеточными стрессовыми процессами, превращают миелоидные клетки в те, которые способствуют опухоли. Также обнаружилось, что эффективным терапевтическим подходом для реактивации иммунной системы может стать нацеливание на белок PERK. Такой шаг способен повысить эффективность иммунотерапии.

Во время исследования ученые смогли определить необходимый молекулярный путь и показали, что лечение грызунов препаратами, ингибирующими PERK, снижает рост опухоли. По мнению ученых, их открытие может стать новым шагом в лечении онкологических заболеваний.



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