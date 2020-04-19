В РФ презентовали новый смартфон Samsung A41

19.04.2020, 1:42, Новости дня

Официальная премьера нового смартфона Samsung A41 прошла несколько недель назад, однако до настоящего времени устройство не поступило в продажу.

Вместе с тем официальный дебют модели прошел на прошлой неделе. Кроме того, все технические характеристики и достоинства смартфона Samsung A41 уже известны, что позволило существенно повысить интерес к аппарату со стороны пользователей. Кроме того, эксперты прогнозируют, что старт продаж девайса Samsung A41 пройдет уже в ближайшее время.

Сообщается также, что модель получила 4 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта постоянной памяти. В продажу поступят одновременно три версии с разными оттенками корпуса. Аппарат получил передовые опции, однако лишен защиты от попадания влаги и пыли, как во флагманских аналогах.