 

В Европе представлен недорогой смартфон Redmi Note 9S

19.04.2020, 1:42, Новости дня

В Европе поступил в продажу новый смартфон Redmi Note 9S.

Напомним, изначально разработчики анонсировали старт продаж исключительно в Тайланде, Сингапуре и в Малайзии. Вместе с тем новая версия Redmi Note 9S фактически повторяет выпущенную модель Redmi Note 9 Pro. Аппарат получит современный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 720, усиленный аккумулятор с емкостью 5020 мАч, а также крупный дисплей на 6,67 дюйма.

Кроме того, основная камера имеет главный датчик 48 мегапикселей, а передняя камера получила одинарный модуль 16 мегапикселей. Аппарат поддерживает быструю зарядку на 18Вт. Вместе с тем уже к середине следующего месяца смартфон Redmi Note 9S появится в продаже на украинском рынке.  



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