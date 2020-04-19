Das Erste – несмотря на предупреждения вирусологов, в Швеции по-прежнему не вводят жёсткий карантин

19.04.2020, 1:35, Новости дня

Меры, принимаемые в Швеции против распространения коронавируса, остаются весьма мягкими, пишет Das Erste: в стране запрещены мероприятия от 50 человек и посещения домов престарелых, а остальные ограничения носят рекомендательный характер. По мнению вирусолога Лены Айнхорн, такой подход опасен, однако премьер страны Стефан Лёвен считает, что «шведский путь» оправдан и точно оценить его можно будет только после кризиса.



Reuters

С момента начала пандемии коронавируса ограничительные меры в Швеции были достаточно мягкими, пишет Das Erste. В стране действуют лишь два запрета: на мероприятия с участием более 50 человек и посещения домов престарелых. Все остальные ограничения носят рекомендательный характер: люди, входящие в группы риска, по возможности работают из дома и самоизолируются, однако только в том случае, если чувствуют себя заболевшими.

Вирусолог Лена Айнхорн критикует «шведский путь», отмечая, что шведские здравоохранительные органы совершенно по-иному определяют факт заражения нежели ВОЗ или европейские и американские здравоохранительные организации. В частности, речь идёт о том, с какого момента человек, заразившийся коронавирусом, может передать его другим. По мнению главного шведского эпидемолога Андерса Тегнелла, в случае отсутствия симптомов, риск передачи вируса крайне низок. По мнению Айнхорн, такой подход опасен.

Как отмечает Das Erste, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен может в любой момент ужесточить ограничения без одобрения парламента, поскольку ещё три месяца назад ему были предоставлены особые полномочия. Однако, это означало бы конец «шведского пути», который Лёвен продолжает защищать. «Да, мы столкнулись с вызовом, как и все остальные, однако окончательную оценку действий можно будет дать только после того, как кризис закончится», — приводит издание слова Лёвена.