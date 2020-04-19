Вместо затрат на доставку благодатного огня ПЦУ купила аппарат УЗИ детской больнице для больных COVID-19 – Епифаний

19.04.2020, 1:30, Новости дня

Православная церковь Украины (ПЦУ) купила для городской детской клинической больницы №1 Киева аппарат ультразвукового исследования (УЗИ). Об этом 18 апреля в эфире программы ТСН на телеканале “1+1” сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

“В этом году мы, как церковь, решили не отправлять делегаций, поскольку действуют ограничения карантинные. К нам были соответствующие обращения, чтобы мы организовали чартерный рейс, но мы решили те средства, которые будут задействованы для того, чтобы привезти благодатный огонь, мы на днях передали, купив УЗИ-аппарат для 1-й детской клинической больницы, где лечат детей, больных коронавирусом”, – сказал он.

В Украине в 2020 году Пасху официально празднуют 19 апреля.

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции власти призывали представителей всех конфессий воздержаться от похода в храмы. С призывом оставаться дома на Пасху также выступили предстоятели ПЦУ и Украинской греко-католической церкви. В то же время представители УПЦ МП призывали “прийти в Свято-Воскресенский храм (с соблюдением всех санитарных норм), который находится недалеко от въезда в Киево-Печерскую лавру”, чтобы получить благодатный огонь из Иерусалима.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине на утро 18 апреля зарегистрировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19 – за сутки было выявлено 444 новых случая. 133 человека умерли от COVID-19, 275 пациентов выздоровели.