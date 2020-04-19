 

В Волынской области из охотничьего ружья убили жителя Луцка

19.04.2020, 1:30, Новости дня

17 апреля в Волынской области из охотничьего оружия убили 32-летнего жителя Луцка. Об этом 18 апреля проинформировала полиция области.

“В лесном массиве вблизи села Гречища Любешевского района 52-летний местный житель во время разрядки охотничьего карабина случайно выстрелил в 32-летнего жителя Луцка. Вследствие ранения мужчина погиб. Правонарушитель задержан”, – сказано в сообщении.

Правоохранители отметили, что оружие зарегистрировано в установленном законом порядке, его изъяли.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины.

По данным издания “Волинь24”, погибший работал в фискальной отрасли. Пуля попала ему в голову, он умер на месте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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