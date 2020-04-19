Зеленский сам уйдет с должности президента – Корбан

19.04.2020, 1:30, Новости дня

Владимир Зеленский уйдет с должности президента Украины еще до завершения каденции. Такое мнение бизнесмен, глава общественного совета города Днепр Геннадий Корбан выразил “Обозревателю” 18 апреля.

“Мне кажется, еще годик, и он скажет: “Извините”. …Его истинные намерения, думаю, были совсем неплохие, но, к сожалению, кроме хороших намерений и хороших качеств, нужно еще иметь знания, трудолюбие, усердие, умение вникать и самое главное – общаться с людьми. Не замыкаться, не самоизолироваться среди своих помощников, близкого круга, одноклассников и друзей”, – считает Корбан.

По его словам, Зеленскому после ухода в политику следовало начать учиться, вникать и “у себя в голове строить какие-то модели”.

“Это ему это было бы интересно, это было бы результативно и позитивно”, – сказал бизнесмен.

Он подчеркнул, что поскольку Зеленский избран президентом “абсолютно конституционно, законно”, “уйти” его не смогут.

“Его могут уйти только одним способом: если в стране произойдет военный переворот или он сделает что-то такое, где можно будет применить процедуру импичмента. Но он вряд ли что-то такое сделает, потому что вообще боится что-либо сделать. Он просто робот в этом плане. Мне кажется, он устанет и поймет, что это не его сфера деятельности”, – считает Корбан.

Зеленский был избран президентом Украины в апреле 2019 года. Во втором туре выборов за него проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

По данным опроса, который центр SOCIS проводил в феврале 2020 года, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Зеленский опять стал бы главой государства.