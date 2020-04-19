Владимир Путин поздравил православных с Пасхой

19.04.2020, 1:25, Новости дня

Православных христиан и всех граждан России, которые отмечают Пасху, поздравил со светлым праздником президент Владимир Путин.

В частности, в поздравлении отмечается, что великий праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество добра, любви и справедливости. "Эти непреходящие идеалы и ценности скрепляют наш народ, помогают выстоять в годину тяжелых испытаний", — указал глава государства.

По словам Владимира Путина, сегодня, как и во все времена, Русская Православная Церковь, другие христианские конфессии направляют свое подвижническое служение на укрепление духовных, нравственных основ общества, на приумножение исторического, культурного достояния России, участвуют в воспитании подрастающего поколения, упрочении института семьи, передает ТАСС.

Одновременно президент РФ подчеркнул большую и в высшей степени востребованную социальную, благотворительную деятельность христианских религиозных организаций, их поддержку добровольцев, волонтеров, всех неравнодушных людей, которые в нынешнее непростое время искренне стремятся помогать ближним.