Сторонники Трампа требуют «освободить» экономику

19.04.2020, 1:06, Новости дня

Губернаторы, стремящиеся спасти экономику возглавляемых ими штатов и ощущающие давление со стороны президента Дональда Трампа, пытаются ослабить ранее введенные эпидемиологические ограничения несмотря на то, что в разных уголках страны по-прежнему возникают все новые «горячие точки». Впрочем, эксперты предупреждают, что слишком быстрое снятие запретов может привести к катастрофе.

Действиями губернаторов недоволен не только президент, но и тысячи участников протестов, которые проходят в эти выходные по всей стране. Несколько консервативных организаций и групп поддержки Трампа организовали демонстрации в нескольких крупных городах после того, как президент призвал своих сторонников «освободить» три штата, работой которых управляют губернаторы-демократы.

Участники протеста в Лэнсинге, штат Мичиган

Протесты были запланированы и в штатах, возглавляемых республиканцами, в том числе в Техасе и в Индиане. Губернатор Техаса Грег Эбботт уже пообещал, что строгие ограничения начнут ослабевать на следующей неделе, а губернатор Индианы Эрик Холкомб, подписавший соглашение с шестью другими штатами Среднего Запада о координации открытия экономики, заявил, что продлит срок действия своего решения об ограничении передвижений до 1 мая.

Тем временем на северо-востоке США продолжается рост заболеваемости COVID-19.

В маленьком штате Род-Айленд, «зажатом» между двумя основными эпицентрами эпидемии, Массачусетсом и Нью-Йорком, ежедневно отмечается постоянный рост числа заражений и смертей, причем из 118 летальных исходов, зарегистрированных в штате, 90 приходится на дома престарелых. Уровень смертности от COVID-19 в Род-Айленде – 10 человек на каждый 100 000 жителей – является одним из самых высоких на душу населения в стране.

В Массачусетсе в пятницу был побит печальный рекорд – за один день впервые с начала вспышки в штате от COVID-19 умерли 159 человек. Республиканец Чарли Бейкер, губернатор Массачусетса, считает быструю отмену ограничений преждевременной, учитывая продолжающийся рост смертности.

Впрочем, президент Трамп, похоже, поддерживает протестующих. Глава государства опубликовал вчера целую серию твитов, призвав «освободить» Миннесоту, Мичиган и Вирджинию, а также набросившись на губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо за его критику действий федерального правительства.

Куомо «должен больше… делать, и меньше жаловаться», – заявил Трамп.

Тем временем в столице Техаса сотни протестующих собрались у местного Капитолия, призвав власти штата снять ограничения, введенные в связи со вспышкой коронавируса. Протестующие скандировали: «Давайте работать!». С начала кризиса более миллиона жителей Техаса подали заявления о получении пособия по безработице.

Протесты в Остине, Техас

Митинг был организован Алексом Джонсом – автором многочисленных теорий заговора (включая теорию, согласно которой массовая стрельба в школе Сэнди Хук в 2012 году явилась инсценировкой) и владельцем популярного ультраправого сайта InfoWars.

Еще один митинг с участием сотен демонстрантов прошел сегодня в штате Нью-Гэмпшир, где коронавирусом заразились уже более 1130 человек.