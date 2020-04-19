Трамп: ряд штатов начнут снимать ограничения в ближайшие дни
19.04.2020, 1:06, Новости дня
Президент Дональд Трамп сообщил в субботу о том, что штаты Техас и Вермонт позволят отдельным категориям предприятий возобновить работу в понедельник, продолжая при этом соблюдать ранее принятые меры предосторожности для недопущения роста числа заражений. Глава государства сказал об этом, выступая на пресс-брифинге рабочей группы Белого дома по коронавирусу.
Трамп добавил, что власти штата Монтана начнут постепенно снимать ограничения в пятницу, 24 апреля.
«Мы по-прежнему видим ряд позитивных сигналов, свидетельствующих, что вирус прошел свой пик», – заявил Трамп во время брифинга.
В то же время, ряд губернаторов предупредили, что они не будут преждевременно принимать решение об открытии экономик своих штатов прежде чем не будет осуществлено дополнительное тестирование.
По данным института Джонса Хопкинса, в Техасе к субботе было выявлено более 16 000 случаев заражения коронавирусом (375 человек умерли), в Вермонте – 768 (35 смертей), в Монтане – 416 случаев заражения (35 летальных исходов).
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Русская служба «Голоса Америки»
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