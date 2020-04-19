 

Учёные выяснили, как влияет группа крови мужчины на его сексуальность

19.04.2020, 0:53, Разное

Исследования, проведённые в разные годы учеными из университетов США, Германии и Турции, показали существование взаимосвязи между группой крови мужчин и их сексуальностью. Самыми лучшими и выносливыми любовниками, по результатам данных работ, названы носители первой группы.
Немецкие учёные к исследованию, проведённому около 3-х лет назад, привлекли три тысячи добровольцев. В результате удалось определить, что наиболее страстными и готовыми к любым экспериментам в плане секса являются мужчины с первой группой крови. Носители второй группы – более верные и надёжные, третьей – чувственные, а четвёртой – по большей части консерваторы в постели. Турецкие исследователи также подтверждают, что представители сильного пола с первой группой крови выносливее остальных в сексуальном плане, а вот американские учёные установили большую предрасположенность носителей данной группы и второй к импотенции.

Автор опубликованной во Франции книги «Тайны вашей группы крови» Жан-Луи Дегандензи считает, что у всех мужчин есть определённые преимущества перед остальными. Так, среди носителей первой больше хороших любовников, парни со второй группой характеризуются умением выражать чувства и эмоции перед партнёром, с третьей – прекрасные обольстители, а с четвёртой – самые выносливые в сексе.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / Более 30 погибших: коронавирус начал убивать американцев

05.02 / МВД по Калининграду потребовало от местной газеты удалить статьи о смерти задержанного

12.03 / Мнение: Больше 5 тысяч не собираться!

13.04 / Скотт Уоринг нашел следы пришельцев на антарктическом острове

04.04 / Смартфон Meizu 17 Pro удивил экспертов размещением фронтальной камеры

05.02 / Мнение: Правда о китайском «коммунизме», главная угроза для США и переманивание Белоруссии

27.03 / На Алтае пьяный хозяин авто принял угонщика за таксиста

05.04 / Хидео Кодзима хочет создать “революционный” хоррор

24.03 / Настя Каменских призвала фанатов посетить онлайн-тренировку

26.02 / Учёные: Увеличение массы тела приводит к снижению функции лёгких

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска