Учёные выяснили, как влияет группа крови мужчины на его сексуальность

19.04.2020, 0:53, Разное

Исследования, проведённые в разные годы учеными из университетов США, Германии и Турции, показали существование взаимосвязи между группой крови мужчин и их сексуальностью. Самыми лучшими и выносливыми любовниками, по результатам данных работ, названы носители первой группы.

Немецкие учёные к исследованию, проведённому около 3-х лет назад, привлекли три тысячи добровольцев. В результате удалось определить, что наиболее страстными и готовыми к любым экспериментам в плане секса являются мужчины с первой группой крови. Носители второй группы – более верные и надёжные, третьей – чувственные, а четвёртой – по большей части консерваторы в постели. Турецкие исследователи также подтверждают, что представители сильного пола с первой группой крови выносливее остальных в сексуальном плане, а вот американские учёные установили большую предрасположенность носителей данной группы и второй к импотенции.

Автор опубликованной во Франции книги «Тайны вашей группы крови» Жан-Луи Дегандензи считает, что у всех мужчин есть определённые преимущества перед остальными. Так, среди носителей первой больше хороших любовников, парни со второй группой характеризуются умением выражать чувства и эмоции перед партнёром, с третьей – прекрасные обольстители, а с четвёртой – самые выносливые в сексе.