У заместителя губернатора Нижегородской области выявлен коронавирус

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19.04.2020, 0:48, Новости дня

Заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов заразился коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Коронавирус выявлен у заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова», – цитирует ТАСС главу региона Глеба Никитина, слова которого приводит пресс-служба.

Никитин уточнил, что заболевание у Носова протекает в легкой форме.

«Игорь Носов около трех недель трудился в столице на постоянной основе, в том числе в последнее время занимался вопросами обеспечения Нижегородской области медицинским оборудованием, средствами защиты и медикаментами. Во время работы в Москве и произошло заражение. Мы уже давно отказались от командировок за пределы региона. Среди членов правительства региона в Нижегородской области признаков заболевания нет ни у кого», – цитирует Никитина пресс-служба.

В Нижегородской области выявлено 517 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 26 человек выписаны после выздоровления, четверо скончались.

Напомним, за минувшие сутки в РФ подтвердили 4 тыс. 785 новых случаев коронавируса, всего в стране 36 тыс. 793 вирус-положительных. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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