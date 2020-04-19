Мнение: Письмо: “По кругу уже 5 лет”

19.04.2020, 0:45, Разное

От казановы письмо. Граммар-наци лучше не читать.

Да и вообще, большим умом он не отличается.

Однако в любви – не рапан и даже не очень рыба.

При том что похвалить себя любит. Но здесь вы можете увидеть, чем просто хвастовство отличается от короны и от бага Выскочки.

Корона у него тоже есть кое-где, небольшая, но не везде, где он хвастается.

Сможете отличить?

chevelevm

Здравствуйте, Эволюция!

Прошу вашей помощи. Может мне повезет и это письмо попадет к вам на разбор.

Мне почти 43 года, я в разводе уже 7 лет. На деньги не богат, но женщинам нравлюсь. Как в песне у Сюткина “я не красавчик, чтоб все с ума сходили… но девочки во мне всегда чего-то находили не знаю что, но девочкам видней…” Рядом со мной всегда находились красивые женщины, но им я интересен лишь тем, что со мной можно отлично оторваться в постеле. Многие говорили, что так, как со мной им не было ни с кем. Стараюсь не одевать корону сокровища и понимаю, что без денег, я для серьезных отношений не интересен.

5 лет назад познакомился с женщиной пусть будет N. Ей сейчас 40. Мы познакомились с ней в соцсети, я просто листал людей и наткнулся на нее. Увидел ее красивую фигуру и подумал “вот бы рядом со мной была она”. Решил написать и она ответила. Наше общение с первых фраз пошло легко и непринужденно. И потом она написала, что замужем и у неё двое детей. Ну я и отстал. На следующий день она написала сама и общение возобновилось. Мы говорили и писали обо всем легко, шутили и смеялись.

(Здесь нет “она мне подходит” и нет плохого мы. Хотя некоторым может показаться, что есть. Опишете отличия?)

Дальше получилось, что обменялись телефонами и начали созваниваться иногда. Через пару месяцев общения она предложила встретиться, но я боялся, так как у меня проблемы с деньгами (после развода остался без жилья и с алиментам), а такую нужно обязательно красиво выгулять.

Она настояла, что мы столько общаемся и ни разу так и не увиделись. Ей интересно увидеть меня вживую. Ну я и решился. Собрал “копейки” вызвал такси и подъехал к её работе, к концу рабочего дня, как договорились. Пока сидел в такси и ждал очень нервничал. И тут я увидел её….золотистая грива длинных волос, красивая фигура, обтягивающее платье и эти ноги… подчёркнутые изящными и стильными босоножечками с ухоженным педикюром и бархатная кожа без изъянов.

(Онегины-рапаны описывают девушек иначе. Кто помнит?)

Я старался не показать свою разинутую пасть и предложил проехать неподалеку в кафе. Мы заказали немного покушать и почти полтора часа проговорили обо всем и не о чем. Всю нашу встречу мне очень хотелось её обнять, но я старался не подавать виду. Когда мы вышли из кафе, как-то само получилось и уже через минут 5 мы держались за руки. Она живёт недалеко от того места и предложила пройтись и проводить её. Так и получилось.

У подъезда я её поцеловал в щеку и со словами “спишемся” мы разошлись по домам. Я особо не раскатывал губу, но уже тогда понимал, что мне с ней комфортно и словно мой человек. Так случилось, что я через пару дней неудачно подвернул спину и пришлось лежать дома в первые дни даже встать не получалось, мы все это время продолжали созваниваться с ней по несколько раз в день, причем чаще звонила она сама.

И в очередной созвон, она говорит, что хочет приехать проведать меня и привести печенек к чаю. Мне не очень хотелось, чтоб она видела меня в таком состоянии, но она настояла и приехала. В то время я снимал квартиру. Мы пили чай и смеялись не замечая, как летит время (до сих пор можем общаться часами не замечая этого). Как-то в процессе разговора с кухни переместились в спальню и мои губы коснулись её губ. Меня словно током ударило и я забыл про свою больную спину. Упали на кровать и я начал её раздевать целуя одновременно.

В какой-то момент она включилась и решила остановиться, я был возбужден очень, но ответил “хорошо если тебя это пугает я не буду лезть”. В итоге у нас все равно случился секс, она молча телом показала, что я могу продолжать. Дальше больше и чаще. Это было безумие, мне настолько было с ней хорошо в постеле, что я не верил в это и она говорила мне об этом же, что такого с ней за всю жизнь не было, что мы словно созданы друг для друга. Я могу просто с ней говорить или молча можем сидеть рядом и будет комфортно, мне очень нравится запах её кожи и волос и я как ребенок иногда просто дышу ей.

(Здесь вот корона у него появляется. Опишете?)

У нее всегда было и есть много поклонников, но я старался интуитивно не ревновать и даже не обращать на это внимание и замечал, что от этого она ещё больше тянулась ко мне. И как-то при очередном разговоре о её поклонниках я сказал, что не старайся, я всё равно не влюблюсь в тебя….и всё, эта фраза стала спусковым крючком для неё и она сделала все, чтоб я влюбился по уши.

(Она видела, что он влюблен, поэтому его фраза и вызвала у нее азарт. В каком случае эффект был бы прямо обратным? В каком случае такая фраза мужчины отморозила бы девушку?)

Я думал о ней днями и ночами, она отвечала взаимностью, до того момента пока я не сказал, что люблю её. Дальше последовало её охлаждение, моя паника и я превратился в ноющую тряпку. Тогда я ещё не читал ваш блог и наделал все возможные ошибки с унижением и беготней за ней, чем дальше, тем я всё больше улетал в минус, а она уходила в плюс. Дошел до того, что открылась моя ищейка и я как сумасшедший начал её выслеживать (сейчас даже стыдно вспоминать). Перестал есть и спать, не мог сосредоточиться на работе, потерял в весе. Вообщем превратился в изнемажденное нечто с впалыми глазами и взглядом побитой собаки.

(Здесь он преувеличивает, конечно, насколько был противен. Она стала отдаляться не из-за его признания в любви, а из-за другого. Из-за чего?)

В поисках ответов как вернуть любовь я наткнулся на ваши статьи. Тогда подумал “чем черт не шутит, все равно терять уже нечего и попробую вести себя как вы пишете” С трудом переключал свое внимание на работу, мысли приходилось силой сдергивать с N и возвращать в реальность.

Через некоторое время она снова начала звать встретиться и общение возобновилось. Я каждый день читал ваш блог и применял все на практике. Она стала тянуться ко мне сильнее и призналась в любви. Каждая наша встреча была просто сумасшедшая. Столько страсти и просто молчали друг с другом часами.

(Здесь он все преувеличивает. И эффект чтения блога и ее сумасшедшую страсть. И про молчание часами что-то придумывает. Может и помолчали минут десять, но не часами она молчала. Ему хочется убедить себя, что ее тянет к нему сильней, чем на самом деле)

Но как только я начинал разговоры с вопросами о её разводе она ссылалась на то, что жалко дочку и родителей. Что её не поймут и она убъет этим родителей. Хочет найти выход и не знает как правильно поступить. Любит меня, но у неё есть долг перед мужем. Он хороший человек и не виноват, что она любит меня и так по кругу уже 5 лет.

(Колпачки на ней. При этом реального понимания ее трудностей мало. Как так получается, опишете? Чем колпачок на человеке отличается от нормального сочувствия?)

Я понимаю, что дело не в ней, а в моей СЗ и СЗ её мужа для неё. Он действительно делает все для неё, не плохо зарабатывает и обеспечивает. А я? ….Я слава богу взял однушку в ипотеку и сижу с долгами, все деньги уходят на погашение долгов, алиментов и ипотеки.

И я понимаю, что она сравнивает нас и выбирает благополучие, но при этом душой, сердцем и мыслями со мной. Говорит, что часто плачет ночами, что живёт во лжи и долго так продолжаться не может, что должна найти выход. Я же включаю своего штурмана и начинаю гундеть о разводе.

Несколько раз ставил жирные точки и прекращал общение, начинал встречаться с другими женщинами, чтоб забыть её. Женщины были с СЗ выше моей, с квартирами, машинами и хорошими доходами, но опять же им я был интересен только в постеле и весело потусить.

(Только у казановы может быть такая ситуация, что с ними охотно спят, но не хотят серьезных отношений. Как думаете, почему?)

Только я постоянно сравнивал их с ней. И каждый раз, как N появлялась в моей жизни опять, я не задумываясь бросал этих женщин ради неё. До 8 марта она была со мной рядом, даже кушать иногда готовила, а вот в праздник провела с мужем и после этого снова поменялась в отношении ко мне.

Стали появляться срочные дела, загрузка на работе, соседский котенок не кормленный и тд….Я постоянно пишу ей о чувствах, но перестал слышать даже “я соскучилась”. Мы постоянно ругаемся по переписке и в то же время, когда я вытягиваю, она говорит, что все хорошо и она меня так же любит.

Пытаюсь понять где я ошибаюсь и не правильно себя веду, чего не замечаю и почему её начало шатать? Хотя шатает как раз сейчас меня.

Я долго не решался вам написать, но понимаю, что уже сам морально измучил себя и выростил её фигуру до небес в своей голове. Иногда вечерами рыдаю как собака с жалостью к самому себе. Я буду вам благодарен, если поможете мне понять проблему. N мне очень дорога, я люблю её и не хочу потерять и чувствую, что качусь вниз и липну.

(Не надо катиться вниз. Надо выплатить долги и улучшить экономику, работу, быт, а до этого момента не доставать женщину требованиями разрушить свою жизнь ради вас. Пусть будет с мужем, если ей с ним нормально. Нельзя быть эгоистом)