 

В лечении сезонного аффективного расстройства поможет светотерапия

19.04.2020, 0:31, Новости дня

Во время нового исследования ученые обнаружили, что светотерапия может стать эффективным средством для лечения сезонного аффективного расстройства.

Сезонное аффективное расстройство определяется регулярными временными отношениями между наступлением и ремиссией аффективных эпизодов и определенного времени года. Во время такого состояния наблюдается депрессия осенью или зимой со спонтанной ремиссией в период весны или лета.

Во время нового исследования ученые оценили эффективность терапии ярким светом во время лечения сезонных аффективных расстройств у взрослых. Выяснилось, что терапия ярким светом была эффективней, чем плацебо. Но для точного определения эффективности данного метода ученым необходимо провести больше высококачественных клинических испытаний.



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