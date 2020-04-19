Развеян миф об укреплении иммунитета с помощью витамина С

19.04.2020, 0:31, Новости дня

По словам популярного российского врача Евгения Комаровского, прием витамина С не способен укрепить иммунитет.

Врач отметил, что большое количество потребляемого витамина С в добавках и продуктах не сможет сделать организм крепче. По мнению телеведущего, такое мнение является ошибочным. Чтобы у человека к конкретной инфекционной болезни был иммунитет, ему следует вакцинироваться. Иммунитет выполняет разные функции: он распознает бактерии и вирусы, а также отвечает за блокировку опасных процессов.

Самостоятельные попытки улучшить свой иммунитет, по словам доктора, могут иметь неприятные последствия. К слову, прием витамина С может помочь в лечении простудных заболеваний.