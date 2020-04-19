Путин поздравил верующих с Пасхой

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19.04.2020, 0:30, Новости дня

Президент Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение, сообщила пресс-служба Кремля.

«Великий праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество добра, любви и справедливости. Эти непреходящие идеалы и ценности скрепляют наш народ, помогают выстоять в годину тяжелых испытаний», – говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что «сегодня, как и во все времена, Русская православная церковь, другие христианские конфессии направляют свое подвижническое служение на укрепление духовных, нравственных основ общества», на приумножение исторического, культурного достояния России, участвуют в воспитании подрастающего поколения, упрочении института семьи.

Путин подчеркнул «большую и в высшей степени востребованную социальную, благотворительную деятельность христианских религиозных организаций, их поддержку добровольцев, волонтеров, всех неравнодушных людей, которые в нынешнее непростое время искренне стремятся помогать ближним».

Ранее в РПЦ сообщили, что в ночь с субботы на воскресенье патриарх Кирилл проведет пасхальную службу в храме Христа Спасителя в Москве. При этом впервые за долгое время на пасхальной службе не будет президента Владимира Путина – в связи с ситуацией с коронавирусом он проведет Пасху дома. Остальных верующих по всей стране также призвали остаться дома.



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