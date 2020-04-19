В Нигерии от коронавируса умер глава администрации президента

19.04.2020, 0:15, Новости дня

18 апреля в Нигерии от коронавирусной инфекции скончался глава администрации президента Нигерии Абба Кьяри. Об этом сообщил глава государства Мухаммад Бухари, информирует Reuters.

Кьяри было 67 лет, он страдал от хронических заболеваний, в том числе от сахарного диабета. Он скончался в частной больнице в бывшей столице Нигерии Лагосе.

Агентство отмечает, что 77-летний Бухари использовал главу своей администрации как связующее звено для коммуникации с членами нигерийского правительства.

О заражении Кьяри коронавирусом стало известно 24 марта. Перед этим он был за границей, в частности в Германии.

Кьяри является самой высокопоставленной жертвой COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 18 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 2,3 млн, из них 158 тыс. умерли, почти 590 тыс. выздоровели.

В Нигерии зафиксировано 17 жертв коронавируса.