Полиция задержала мужчин, которых разыскивала в связи с пожарами в Киевской области

19.04.2020, 0:15, Новости дня

18 апреля в Киевской области задержали двух мужчин, которые могли устроить пожар в пойме реки Ирпень. Об этом проинформировала полиция области.

“Как только полицейские обнаружили в сети интернет видео, где двое молодых людей на мотороллерах без номерных знаков подожгли камыш на берегу реки Ирпень, сразу начали их поиски. …Двух нарушителей доставили в отдел полиции, где с ними работают следователи. Это жители Ирпеня 28 и 29 лет. Полицейские изъяли их транспортные средства – мотороллеры, на которых они передвигались”, – сказано в сообщении.

Правоохранители уведомили, что уголовное производство открыто по ст. 245 (уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.

18 апреля заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что в связи с пожаром в пойме реки Ирпень разыскивают двух граждан на мопедах, которые могли устроить пожар. Он также разместил видео, автор которого утверждает, что видел, как мужчины поджигали траву.

Пожары в Киевской области продолжаются с начала апреля.

С 16 апреля в Киеве наблюдается задымленность и чувствуется запах гари. В Киевской горгосадминистрации заявили, что это связано с пожарами в Житомирской области и Чернобыльской зоне отчуждения, а также с северо-западным ветром. При этом власти заверили, что радиационный фон в столице – в пределах нормы.

Утром 17 апреля Киев возглавил рейтинг самых загрязненных городов мира, который ведет IQAir – международная компания, которая специализируется на информации и технологиях в сфере качества воздуха. По состоянию на 9.50 индекс качества воздуха (AQI) в Киеве составлял 215 (при норме до 50). По состоянию на 15.50 AQI в Киеве упал до 108 (10-е место в мире).

Геращенко сегодня заявил, что в Житомирской и Киевской областях за последние дни выгорела территория площадью около 8 тыс. га.