В Украине 74% умерших от коронавируса имели сопутствующие заболевания – Минздрав

19.04.2020, 0:15, Новости дня

Три четверти умерших от COVID-19 пациентов в Украине имели сопутствующие заболевания. Такие данные в Facebook приводит Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

“74% умерших имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких, у некоторых из них было несколько заболеваний”, – сказано в сообщении.

По данным ЦОЗ, в Украине летальность от COVID-19 среди лиц старше 50 лет составляет 5,1%, тогда как в возрастной группе до 50 лет – почти в девять раз ниже (0,6%).

В связи с этим Центр общественного здоровья призвал украинцев старше 50 лет, а также тех, у кого есть сопутствующие заболевания, строго придерживаться требований карантина и не выходить из дома без крайней необходимости.

Летальність від COVID-19 серед осіб віком від 50-ти років в Україні складає 5,1%, а у віковій категорії до 50-ти років —… Posted by Центр громадського здоров’я України on Laupäev, 18. aprill 2020

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В Украине по состоянию на 9.30 18 апреля зарегистрировано 5106 случаев коронавирусной болезни COVID-19 – за сутки было выявлено 444 новых случая. 133 инфицированных человека умерли, 275 пациентов выздоровели.