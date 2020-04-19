Сезон в итальянской Серии С досрочно завершен

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19.04.2020, 0:10, Новости дня

В Италии приняли решение не возобновлять футбольный чемпионат в Серии С, — третьем по силе дивизионе. Турниры в Сериях А и В будут доиграны.

В связи с пандемией коронавируса, все футбольные матчи в Италии были прерваны. Руководства Серии С приняло решение не возобновлять турнир. Никто из клубов не вылетит в Серию С 2. Три лучших команды — "Монца", "Виченца" и "Реджина" будут переведены в Серию В. Четвертый клуб, который будет повышен в классе, определит жребий.

Соревнования в Серии А и Серии В будут возобновлены, как только позволит обстановка в стане. Примерное время перезапуска чемпионатов — конец мая.



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