Спецборт доставил россиян из Таиланда в Екатеринбург

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19.04.2020, 0:10, Новости дня

В екатеринбурский аэропорт Кольцово прибыл пассажирский борт авиакомпания "Уральские авиалинии", осуществлявший вывозной рейс из Бангкока.

Прибывшим рейсом в Россию доставлены 180 жителей Екатеринбурга, Свердловской и Челябинской областей, передает "Интерфакс". Среди пассажиров — пятеро младенцев.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что на вывозном рейсе из Бангкока для жителей Челябинской области зарезервировано 73 места. Всех прилетевших из Таиланда планировалось доставить на двухнедельный карантин в обсерватор.



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