Православные встречают Пасху

19.04.2020, 0:10, Новости дня

В столичном храме Христа Спасителя началось праздничное ночное богослужение по случаю наступающего праздника Пасхи — Воскресения Христова. Его возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В этом году из-за введенного в РФ на фоне распространения коронавируса нового типа режима самоизоляции патриаршая служба проходит без прихожан – в ней принимают участие лишь ограниченное число представителей духовенства, певчих и лиц, присутствие которых необходимо на богослужении, сообщает РИА Новости.

Прямую трансляцию из храма Христа Спасителя ведут Первый канал, телеканалы "Россия 1", НТВ, "Спас" и официальный сайт Русской Православной Церкви. К праздничному пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя доставлена специальная капсула с Благодатным огнем. Как сообщалось, из-за введенных ограничений в этом году традиционная встреча огня в аэропорту Внуково с участием тысяч верующих не проводилась.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих в связи с введенным режимом самоизоляции временно воздержаться от посещения храмов, молиться дома и смотреть трансляции богослужений. С минувшего понедельника по предписанию санитарных властей все храмы в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, ряде других регионов РФ были закрыты на время богослужений для прихожан.