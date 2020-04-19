 

Мнение: Клинический побег

19.04.2020, 0:00, Разное

Из Республиканской клинической больницы в Уфе сбежали семь медиков.

Это та самая больница, которая 6 апреля была закрыта на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. В корпусах РКБ находилось около 600 пациентов и порядка 400 медиков. Среди них – более 170 человек с подозрением на заражение коронавирусом.

Сегодня выяснилось, что семеро медиков сбежали из клиники. И произошло это еще  неделю назад, 10 апреля. Но власти, видимо, надеялись без огласки отловить и вернуть беглецов.

Похоже, что вернуть по-хорошему не удалось. Дело в том, что беглецы утверждают, что их отпустили на домашнюю самоизоляцию. Скорей всего именно так все и было. Отпустили. На побывку. Но семеро медиков, по всей видимости, решили не возвращаться. Тогда, думаю, их и решили объявить беглецами…

Не берусь осуждать медиков, сбежавших из уфимского РКБ.  Возвращаться или нет туда, где можно заразиться и умереть, – это их право, их выбор…. Потому что они – не военные. И борьба с распространением коронавиурса не приравнена к боевым действиям. А бегство из больницы – не дезертирство с поля боя…

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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