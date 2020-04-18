В Steam появилась возможность бесплатно получить хоррор Moons of Madness

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18.04.2020, 23:53, Разное

В игровом магазине Steam у всех пользователей появилась возможность абсолютно бесплатно получить хоррор Moons of Madness. Для этого придётся пройти бесплатную ARG-головоломку Cyrano Story.
В начале раздачи для получения ключа Moons of Madness требовалось просто пройти Cyrano Story, но сейчас, из-за ограниченного числа активаций, разработчики снизили шанс на выпадение нужного кода по итогу прохождения до 5%. Таким образом, игрок может получить хоррор абсолютно бесплатно. Даже если не выпадает Moons of Madness, всё ещё есть возможность получить другую игру – The Black Watchmen.

Cyrano Story представляет из себя своеобразный пазл, в котором игроку придётся узнать о судьбе экипажа космического корабля, отправившегося покорять Марс. В ходе полёта астронавты начали сходить с ума и разобраться в причинах поможет голосовой дневник Оливии, рассказывающей о событиях на космическом корабле.



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