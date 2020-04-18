Канада и США продлевают пограничные ограничения еще на 30 дней

18.04.2020, 23:51, Новости дня

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил в субботу, что США и Канада договорились оставить общую границу закрытой для несущественных поездок еще на 30 дней, добавив, что, несомненно, пройдет больше времени, прежде чем ограничение будет снято.

Трюдо подчеркнул, что в условиях пандемии это обеспечит безопасность людей по обе стороны границы.

Американский президент Дональд Трамп заявил в среду, что граница между США и Канадой будет открыта в числе первых. Он отметил, что Вашингтон и Оттава успешно борются против пандемии.

На сегодняшний день в США зафиксировано больше случаев заболевания и смертей от COVID-19, чем в любой другой стране мира.

В марте США и Канада договорились ограничить пересечение границы в условиях пандемии, но срок действия этого соглашения истекает на следующей неделе. До пандемии почти 200 тысяч человек ежедневно пересекали границу между США и Канадой.

Многие случаи заболевания в Канаде были связаны с теми людьми, кто возвращался из Соединенных Штатов. Есть опасения, что Трюдо может вновь открыть границу под давлением американского президента.

Канадский экспорт в США составляет 75% национального экспорта. Около 18% американского экспорта приходится на Канаду. Сухопутная граница между двумя странами является самой протяженной в мире.

По словам Трюдо, пограничные ограничения сыграли положительную роль в сдерживании распространения COVID-19.

В Канаде зарегистрировано более 31 884 случаев заболевания от коронавируса, в том числе более 1308 смертей. В стране было проведено более 507 000 тестов.