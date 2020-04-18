 

Мадуро сравнил президента Колумбии с монстром Франкенштейна

18.04.2020, 23:48, Новости дня

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления в эфире радиостанции «АМ 750» сравнил своего колумбийского коллегу Ивана Дуке с монстром Франкенштейна.

«В Колумбии Иван Дуке является монстром Франкенштейна, созданным [экс-президентом] Альваро Урибе Велесом. [Дуке] послушный, управляемый человек, которым манипулируют», – приводит слова Мадуро ТАСС.

По словам венесуэльского лидера, Урибе является человеком, «исполненным ненависти». «Он связан с наркокартелями и военизированными группировками», – отметил Мадуро.

В феврале прошлого года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о подготовке США к военному вторжению в Венесуэлу с территории Колумбии и Пуэрто-Рико. Позднее Венесуэла обвинила США в формировании в Колумбии армии вторжения.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об идеологическом конфликте между Вашингтоном и Каракасом, а также о подготовке Венесуэлы к войне с США.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Министр обороны Загороднюк ушел с интервью после вопроса о закупке бронетехники по завышенным ценам – журналист

11.02 / Компании Volvo и Geely могут окончательно объединиться

23.02 / Фьюри победил Уайлдера и получил статус чемпиона мира

19.02 / Tages-Anzeiger – коронавирус помог швейцарцам сэкономить на коммуналке

17.03 / Глава Мосгоризбиркома ушёл в отставку из-за неизвестной болезни

20.02 / США осудили «кибератаку» РФ на Грузию

03.02 / Жириновский предложил платить пособие неработающим россиянкам

11.03 / Путин дал оценку отношениям РФ и США

14.03 / Спортсмены потребовали от ВФЛА разъяснить позицию по ограничению числа российских атлетов

15.04 / Кремль: просьба ветеранов отложить Парад Победы будет рассмотрена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска