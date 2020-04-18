 

Беременная Рапунцель из “Дома-2” взвыла из-за лишних килограммов

18.04.2020, 23:42, Разное

“Я так округлилась. Вы тоже это заметили? Да, я снова набрала много кг за эту беременность и в первую беременность с Василиской тоже сильно поправилась. Так еще я начала отекать, но меня это никак не смущает”, – написала Рапунцель на своей страничке в Инстаграм.  При этом звездная участница телепроекта понадеялась, что ей удастся быстро прийти в форму, как и после первой беременности.

Комментируя изменения в собственной фигуре, молодая мама отметила, что все ее мысли только о будущей дочери. “А вообще думать о своей фигуре во время беременности – это эгоизм! У правильной мамы все мысли должны быть только о здоровье будущего малыша”, – считает Рапунцель.

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Публикация от ❦✿&#55349;&#56542;&#55349;&#56565;&#55349;&#56560;&#55349;&#56554; &#55349;&#56545;&#55349;&#56554;&#55349;&#56569;&#55349;&#56574;&#55349;&#56567;&#55349;&#56573;&#55349;&#56572;&#55349;&#56558;&#55349;&#56565;'✿❦ (@olyarapunzel) 17 Апр 2020 в 8:59 PDT

Она также посетовала, что пандемия коронавируса повлияла на планы семьи – девушка собиралась рожать дома, но из-за эпидемии и карантина вторая дочка появится на свет на Сейшельских островах. Рапунцель вместе с супругом Дмитрием Дмитренко и двухлетней дочерью Василисой сейчас находятся на тропической площадке телепроекта и не могут вернуться в Россию.



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